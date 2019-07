¡Vuelve y juega! Trump ataca Twitter

Las críticas de Donald Trump a las redes sociales no paran. Ahora, en entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense afirmó que Twitter es "un buen brazo para mí", pero "ellos no me tratan bien".

Al explicar su afirmación, Trump recalcó que la red social impide que los usuarios de la plataforma lo puedan seguir. Sin embargo, esto se quedó solo en palabras, pues el mandatario no mostró pruebas sobre el tema.

Para finalizar, Trump afirmó "Lo que están haciendo está mal y posiblemente [sea] ilegal, y muchas cosas están siendo vistas en este momento".

Por su parte, los creadores de la red social anunciaron que desde el pasado 01 de julio la plataforma sufriría algunas transformaciones. Pues, Twitter empezará a colocar una advertencia sobre los tuits que faltan a sus políticas, con el objetivo de combatir los abusos y malas prácticas allí.