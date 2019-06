Ratifican inhabilidad de 12 años contra 16 concejales de Valledupar

16 concejales de Valledupar, Cesar por irregularidades en la elección del Controlar Municipal, debido a que omitieron sus funciones.

Esto, porque al elegir como contralor municipal a Omar Contreras Socarras no revisaron ni consideraron que el año anterior a la elección había ejercido como Defensor del Pueblo de Cesar, por lo que estaba inhabilitado.

“En el fallo de segunda instancia, el ente de control calificó la falta como gravísima a título de dolo, por la vulneración a los principios de buena fe, moralidad, igualdad y transparencia que rigen la administración pública”, informó la Procuraduría.

La sanción, que ya no tiene más recursos cobija a: Víctor Julio Alvarado Bolaños, José Amiro Aramendis Sierra, Jaime Eduardo Bornacelly Figueroa, Carlos Alberto Daza Lobo, José Rafael Gomez Solano, Ricardo Jose López Valera, Leonardo José Mestre Socarrás, Gabriel Muvdi Aranguena, Eudes Enrique Orozco Daza, Wilfrido Ortiz Arias, Gloria Margarita Ovalle Aguancha, Alex Pana Zarate, Carlos Julián Picón Cortes, Luis Miguel Santrich Diaz, Yesith Triana Amaya, y Roberto Carlos Castro Romero.