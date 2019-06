¿Qué le pasó a ‘Quico’? Carlos Villagrán rompió el silencio

Carlos Villagrán compartió las razones por las que se alejó de sus redes sociales y relató la verdad de su estado de salud.

En entrevista para la cadena mexicana Imagen Televisión aseguró que se encuentra en Houston, Texas-EEUU, descansando y en recuperación tras una operación en la que le retiraron un ganglio a la altura de la barba.

"Me sacaron una 'bolita' que no servía de nada, absolutamente de nada, y eso me mantiene tranquilo", transmitió el actor vía telefónica.

Carlos aseguró que se encuentra fuera de peligro, y que por el momento disfruta de una merecidas vacaciones junto a su esposa.