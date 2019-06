José Hernández, nuevo líder de la Vuelta a Colombia tras la VI etapa

El ciclista José Tito Hernández, del equipo Orgullo Paisa, se convirtió este sábado en el nuevo líder de la Vuelta a Colombia tras la sexta etapa, la primera de ellas en la que hubo un premio de montaña y en la que Omar Mendoza (Coldeportes Strongman 4WD Renta Car) se alzó con el triunfo.

Mendoza, oriundo de los Llanos Orientales, venció en la etapa de 172,2 kilómetros entre Puerto Boyacá y Rionegro, localidad del departamento de Antioquia (noroeste).

Con un tiempo de 4 horas, 49 minutos y 40 segundos, Mendoza superó a Wálter Pedraza (GW Shimano) y a Álvaro Duarte (Mixto 1), que llegó a tres segundos.

"Queríamos mover la etapa. Me sentía con muchas ganas. La idea era llegar adelante para sacar diferencias en la carrera y disputar la general. He medido y me alcanzó para ganar", dijo Mendoza.

Por su parte, Hernández es el nuevo líder de la general en la Vuelta a Colombia con un acumulado de 23 horas, 46 minutos y 34 segundos, seguido de Mendoza a 24 segundos y Duarte a 37.

La séptima etapa tendrá lugar mañana en la ciudad de Medellín con un circuito de 100 kilómetros.