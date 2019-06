Supertransporte abre investigación contra plataformas que venden tiquetes

Por presuntamente incumplir las disposiciones en materia de comercio electrónico y la protección de usuarios, la Superintendencia de Transporte, abrió investigación y formuló pliego de cargos contra las plataformas www.redbus.co y a www.pinbus.com, encadas de vender tiquetes.

De acuerdo con la entidad los cargos imputados a las empresas digitales www.redbus.co (Ibibo Group Colombia S.A.S), y a www.pinbus.com (Digital Investment Group S.A.S. Se fundamentan en presuntamente no contar con información idónea, no informar el plazo de vigencia en las ofertas, no contar con un link en su página que direccione a la autoridad competente, en este caso la Superintendencia de Transporte, y no tener información sobre el derecho de retracto, entre otros.

En el caso específico de la página Redbus.com, fueron formulados cargos, como consecuencia de no informar acerca del derecho de retracto y no contar con un mecanismo para la radicación de peticiones, quejas y reclamos.

Y en el caso de la página Pinbus.com, también se formuló un cargo por una presunta indebida indicación pública de precios.

La Supertransporte advirtió que en caso de ser encontradas responsables, las empresas en mención podrían ser amonestadas o multadas hasta con 700 Salarios Mínimos Legales Vigentes, por cada cargo imputado.