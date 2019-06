Con tutela buscan tumbar decisión que dio libertad a Santrich

En la Corte Suprema de Justicia está en curso el estudio de una tutela con la que se pretende tumbar la decisión que dejó sin piso la investigación de la Fiscalía por narcotráfico contra Jesús Santrich y en consecuencia la captura que se efectuó en su contra, luego de que la JEP ordenara su libertad.

El recurso lo interponen cinco ciudadanos que, aseguran la Corte Suprema de Justicia se equivocó al interpretar que el Consejo de Estado había reconocido que Santrich era un congresista.

Para los demandantes se desconoció el artículo 122 de la Constitución Política que señala que, “ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. Y el propio fallo que se había emitido por parte otra sala de la Corte el 17 de agosto de 2018 cuando se negó un habeas corpus que señaló que el fuero del congresista existe mientras la persona esté ejerciendo funciones.

“La Corte Suprema hizo una interpretación errónea al estipular que la sentencia del Consejo de Estado reconocía el estatus de congresista del ciudadano Seuxis Paucias Hernández cuando el problema jurídico era determinar si la no posesión en la fecha constitucional y legalmente establecida configuraba pérdida de investidura. Por ende, no estableció en ningún momento si Seuxis Paucias Hernández era congresista, sino que no procedía la pérdida de investidura por la no posesión”, se lee.

Para ellos, se desconoció el artículo 122 de la Constitución Política que señala que “ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. Y también se dejó de lado el propio fallo que se había emitido por parte otra sala de la Corte el 17 de agosto de 2018 cuando se negó un habeas corpus que señaló que el fuero del congresista existe mientras la persona esté ejerciendo funciones.

Para ellos, se ignoró el debate central que era si Santrich necesitaba posesionarse, para adquirir el fuero constitucional y por ello piden revisar la determinación.

La Corte ya la admitió y el magistrado Octavio Augusto Tejeiro está estudiando por lo que ya recibió los conceptos de la Procuraduría y del magistrado Eugenio Fernández quien fue quien resolvió la tutela.

