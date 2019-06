Jennifer López habla sobre su boda con Álex Rodríguez

La intérprete de "El Anillo", "On the Floor" y "Papi", ha revelado a través de su canal de YouTube, que no se casará tan pronto como ella quiere, ya que los compromisos laborares no le da el tiempo para planear todo tan pronto.

“Quiero una boda grande. Quiero casarme por la iglesia esta vez. Nunca me he casado por la iglesia”, revela Jennifer en su canal.

Además López, quien ha estado casada tres veces, comentó que los dos primeros matrimonios no son importantes porque ella era muy joven y el tiempo que duraron no fue nada memorable.

“He estado casada 2 veces y una vez duró 9 meses, la otra 11 meses, así que realmente no los cuento. Pero estuve casada con Marc durante 10 años, y estuvimos junto a los niños. Yo era muy joven las 2 primeras veces que ‘intenté’ casarme”, comentó.