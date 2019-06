Kim Kardashian combate la psoriasis con su nueva colección de maquillaje

La estrella televisiva ha presentado una nueva colección de maquillaje corporal que, en el plano personal, le ha ayudado a sobrellevar mejor las inseguridades que le provoca su dolencia.

La estrella televisiva Kim Kardashian no podría estar más ilusionada ante la perspectiva de lanzar una nueva colección de maquillaje corporal dentro de solo unos días -concretamente el próximo 21 de junio-, ya que además del orgullo que siente ante el trabajo y el tiempo que ha invertido en esta línea de productos perteneciente a su exitosa marca KKW Beauty, la esposa de Kanye West ha revelado que tales artículos guardan un significado muy especial para ella a nivel puramente personal.

Y es que, como se desprende de su última publicación de Instagram, el maquillaje corporal es una de las mejores herramientas que tiene a su alcance la hija de Kris Jenner para ocultar los síntomas de la psoriasis que sufre -una dolencia caracterizada por la inflamación y la aparición de escamas en ciertas zonas de la piel- y, en consecuencia, para rebajar la inseguridad anímica que le produce.

"Los utilizo cuando quiero acentuar el tono de mi piel o cubrir los problemas derivados de la psoriasis. Además, me salen hematomas con mucha facilidad y también tengo venas demasiado marcadas. Este ha sido mi secreto durante una década. Aunque he aprendido a vivir con la psoriasis y ya no me afecta tanto como antes, hay días en los que me causa inseguridad, así que lo cubro con maquillaje", ha señalado.

El trío de productos que Kim empezará a comercializar dentro de cuatro días está compuesto por una base de maquillaje, un 'abrillantador' líquido y otro en forma de polvo que, según ha explicado la propia socialité, emplea de forma conjunta o por separado en función de los efectos que quiera imprimir a su bronceada piel.

"Estoy tan emocionada de que podáis probar muy pronto mi nueva colección para el cuerpo. Son tres productos que suelo usar por separado o a la vez dependiendo del look que quiera darle a mi piel. La base de maquillaje la aplico a las piernas, porque no siempre me gusta cómo lucen", ha añadido Kim en el vídeo que ha acompañado a su publicación.