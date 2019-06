Presidente Duque asegura que Iván Márquez no ha cumplido con la verdad

El Presidente de la República, Iván Duque dijo en Neiva, que el ex guerrillero Iván Márquez no ha cumplido con los principios de verdad, justicia y reparación, por lo cual está de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado de declarar muerte política al ex guerrillero

“Yo creo que cuando hay una carrera criminal, cuando se trata de burlar al pueblo colombiano y a la generosidad del pueblo, no presentándose a cumplir con los principios de justicia verdad y reparación, no puede haber un destino distinto”, agregó, el mandatario.

De otra parte, indicó que en los últimos 10 meses han extraditado a más de 100 personas a los Estados Unidos por narcotráfico y la realización de operativos contra alias Guacho y Rodrigo Cadete, disidentes de las Farc.

El mandatario se refirió a la decisión del Consejo de Estado en declarar muerte política al ex guerrillero, por no haberse posesionado en el Congreso.

