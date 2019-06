Directora de la ASI denuncia amenazas en su contra

Esta mañana fue llevada a la sede nacional del partido Alianza Social Independiente una corona fúnebre con el nombre de la representante legal, Berenice Bedoya. El hecho fue denunciado inmediatamente ante la Policía Nacional, la cual realizó una inspección al edificio y se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

Esta mañana fue llevada a la sede nacional del partido Corona fúnebre con el nombre de la Representante Legal del partido Dra. Berenice Bedoya. En un claro acto de amenaza e intimidación intentan detener el trabajo del partido por construir un mejor país. pic.twitter.com/53FNQj4Ziv — Partido ASI (@PartidoASI_) 12 de junio de 2019

En dialogo con Caracol, Bedoya aseguró que no es la primera amenaza que recibe y resaltó los riesgos a los que se enfrentan los líderes políticos por sus corrientes ideológicas: “Estamos expuestos a amenazas y a riesgos de que a muchas personas no les guste nuestro modo de proceder dentro de la política. Es muy delicado, porque incluso el 28 de noviembre sufrí un atentado en Antioquia (…) El gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor para que los líderes y lideresas no sigamos sufriendo este flagelo, amenazas de muerte solamente porque pensamos diferente”.

La directora solicitó a los organismos de seguridad investigar a los responsables, además hizo un llamado al Gobierno Nacional para brindar las garantías de seguridad a líderes políticos.

