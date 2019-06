Procuraduría no puede suspender a Santrich, por ahora

El procurador Fernando Carrillo explicó que, no puede emitir decisiones en relación con una posible suspensión de Jesús Santrich como congresista, como lo pidió el presidente Iván Duque porque no se cumple una condición básica para que pueda proceder y genera una controversia jurídica: los presuntos hechos por los que es investigado penalmente no sucedieron cuando era congresista.

“Yo no puedo tomar una decisión que pueda ser un paso en falso para la Procuraduría. Los hechos claramente fueron anteriores a la declaratoria de la elección del señor Santrich como representante a la Cámara y yo no puedo aventurarme a tomar una decisión de esa naturaleza cuando tengo dos recursos que tienen gran solidez jurídica y por eso mi petición es hoy a la Corte Suprema de Justicia: por favor señores magistrados, celeridad en ese trámite, valoren las pruebas, aprecien el material y las evidencias que existen y tomen una decisión respecto a la detención del señor Santrich”, dijo.

Señaló el procurador que, no puede “debilitar la posición jurídica de la Procuraduría”, pero que eventualmente se puede abrir una investigación disciplinaria: “Podríamos abrir una investigación, pero el tema es si podemos tomar inmediatamente una media, que es además una medida cautelar, no es definitiva”.

Frente al petición del presidente Iván Duque, consideró que no se está extralimitando: “yo creo que es completamente legítimo, todo el pueblo colombiano quiere que haya justicia en el caso del señor Santrich, tenemos una evidencias de actos que presuntamente lo comprometen a él en actividades de narcotráfico y de concierto para delinquir y eso es lo que quiere el pueblo colombiano pero eso hay que hacerlo respetando los canales institucionales de la justicia, que es lo que está haciendo la Procuraduría General de la Nación”.

