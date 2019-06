La llamativa apuesta de René Higuita en Copa América

El exfutbolista colombiano René Higuita se encuentra en Bogotá, debido a un evento deportivo, hablando sobre lo que será la participación de la Selección Colombia en la Copa América 2019.

'El Loco' afirmó que no será un grupo fácil pero "esto es fútbol y los favoritos no han llenado en competencias como la Champions o la liga colombiana. En este grupo los más fuertes serían Argentina y Colombia". Así mismo aseguró que "esta Selección tiene experiencia y sus jugadores están en grandes equipos del mundo. Solo necesitamos que concreten algo ganando la Copa América”.

Tal es su nivel de confianza en la Selección que René apostó su cabellera en caso de que Colombia no se quede con la Copa: "Si la Selección no queda campeona, me corto el pelo, esa es mi apuesta”.

Higuita disputó la Copa América de 1987, 1989, 1991 y 1999.

