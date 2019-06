Keane en Colombia

Keane, una de las bandas inglesas más importantes de rock alternativo, regresa a Colombia luego de una década. El concierto será el miércoles 20 de Noviembre en el Royal Center en Bogotá. En el marco de su gira mundial, la banda británica ha programado presentaciones en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, siendo Colombia el primer país en la región.

Vea también: Chris Brown y Drake se unen y estrenan 'No Guidance'

Keane, una de las agrupaciones rock británicas más grandes de la última década está de regreso luego de más de 7 años de espera con un nuevo sencillo titulado 'The way I feel', el primer corte que presenta la banda de su próximo álbum de estudio Cause and Effect, el cual estará disponible desde el próximo 20 de septiembre de este año.