Mininterior pide al conservatismo seguir siendo partido de Gobierno

Varias voces en el Partido Conservador han manifestado que se sienten maltratados por el Gobierno nacional y que por esa razón se han planteado al interior de la colectividad dejar de ser partido de Gobierno y pasar a la independencia, tal y como lo permite por una sola vez el Estatuto de la Oposición.

El puntillazo para los conservadores fue la designación por parte del presidente Duque del abogado Wilbert Hernández como Gobernador de la Guajira ya que esta persona representa al Partido de La U, y aunque en las toldas azules tenían un candidato en la terna y le pidieron personalmente al mandatario esa dignidad, finalmente se le entregó la gobernación al otro partido.

Ante esa situación desde la dirección del conservatismo Omar Yepes manifestó que en la Casa de Nariño no estaban oyendo al partido y por eso se oyeron voces en el sentido de que las toldas azules deberían dejar de ser partido de Gobierno.

“No hubo ningún tipo de consideración con la petición que personalmente le hicimos al señor presidente en la visita que le hicimos, acompañados de varios congresistas de la costa, para hablar de ese nombre. Pero el partido si toma nota de que a veces sus peticiones no son consideradas”, dijo Yepes en su momento.

Justamente por esa razón la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, les hizo un llamado a la calma para que sigan en la coalición de Gobierno. “El Partido Conservador es muy importante para el Gobierno, es un partido que además tiene su máxima expresión y representación en la Vicepresidencia de la República así que esperamos que sigan siendo parte de la coalición”.

Lo cierto es que cuando el ejecutivo no tiene las mejores relaciones con el Congreso y no logra las mayorías para sacar adelante su agenda legislativa, no sería positivo que el Partido Conservador pase a formar la lista de los independientes con Cambio Radical y el Partido Liberal.