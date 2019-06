"El colombiano pide 50% del valor del inmueble en créditos hipotecarios"

El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, explicó que la nueva autorización que le dio el Ministerio de Vivienda a los bancos para que presten hasta 90% de una vivienda en un crédito hipotecario no implica un riesgo para el sistema.



“El riesgo está en que se preste sin información. Se va a prestar hasta 90%, no es que todos tengan que ir hasta allá. El promedio en Colombia es 50%, los colombianos no son dados a sobreendeudarse, y menos para créditos hipotecarios”, dijo Castro, quien agregó que actualmente en el mecanismo de leasing, se permite financiar hasta 100% del valor del inmueble.



Sobre la disputa entre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, Castro indicó que “ese debate por ponerlo entre comillas hay que bajarlo a sus justas dimensiones. Ambos hablan de cifras reales, uno habla de cifras estacionalizadas y el otro de las desestacionalizadas. Compartimos con el ministro de Hacienda su optimismo, queremos enfocarnos en los aspectos positivos. Cuando vemos un consumo de los hogares creciendo por encima de 4%, cuando se ve una recuperación en la cartera, tenemos razones para estar optimistas”.

Al hablar de la polarización, Castro señaló que “como presidente de Asobancaria puedo decir que no tenemos evidencia empírica de que la polarización, por sí sola, tenga un impacto en el crecimiento económico, aunque las malas políticas económicas sí. Como politólogo le puedo decir que mientras el debate político se dé en un ambiente de respeto, bienvenido sea. Lo que vería preocupante es la ausencia del debate, y siempre prefiero un debate de ideas a un debate armado”.



Finalmente, con respecto a la migración venezolana y su impacto en el desempleo, el presidente de Asobancaria explicó que “mi pálpito es que dónde creíamos que se iban a reflejar 1,5 millones de venezolanos que han llegado al país. Era muy ingenuo pensar que no iba a subir el desempleo”. Además, dijo que no espera que la situación tenga una solución a corto plazo.