Mano a mano entre Alexis García y Julio Comesaña

La Liga Águila tiene sus finalistas: Junior y Pasto lucharán por el título del Apertura 2019 en Colombia. Por ello, Julio Comesaña y Alexis García hablaron 6AM de Caracol Radio respecto al desempeño de sus equipo a lo largo del torneo, las fortalezas del rival y lo que será el desenlace del torneo colombiano.

Alexis se refirió sobre su trabajo en el equipo nariñense y la forma en que logró impregnarle al grupo una idea efectiva, clara y contundente: "Los grandes proyectos se consiguen desde la solidificación defensiva y a partir de allí apuntalar el trabajo en ataque".

Además enfatizó en la idea que se tiene en el país de que "un equipo que es sólido en defensa le dicen defensivo" cuando, según él, su equipo "atacaba cuando tenía que atacar y con mucho orden". Y cerró: "La táctica es la inteligencia del fútbol y no se puede criticar".

Respecto a la sede, el estratega de 58 años felicitó a los hinchas porque "tanto en Pasto como en Ipiales se han manejado estupendamente", teniendo en cuenta que el viaje desde la sede hasta el estadio Municipal es de tres horas por tierra. Y en cuanto a la final, "La Dimayor propuso el tema Bogotá, nos gustaría jugar en Ipiales pero si toca salir, el escenario ideal sería Bogotá".

Después de un saludo con Alexis, Comesaña se despachó en elogios con el Pasto: "No fue 1,2,3 partidos sino toda una campaña haciendo las cosas bien. Ganó siete partidos seguidos, llego al final, no se cayó, siguió haciendo los goles que necesita y creo que el equipo es una realidad, no una sorpresa".

En cuanto a la intermitencia del Junior, el estratega uruguayo afirmó: "En el pasado, Junior era casi que invencible en Barranquilla y hoy las cosas han cambiado. Aquella ventaja jugando a las 3:30 PM desapareció y aunque en la noche hay humedad, no es lo mismo. Cambiaron cosas que daban ventaja y ya no los son, por ello creo que estamos en condiciones de ganar o perder en cualquier lugar. El fútbol se ha equilibrado".

Respecto a la final, Alexis dijo que será un partido "al que se le quitará el título de final" debido a que Pasto "luchaba por el descenso" y Junior "esta acostumbrado a jugar partidos importantes". Por su parte, Comesaña destacó que su rival "es eficaz, eficiente y ante todo es un equipo", motivo por el que será "importante y lindo" jugar la final.