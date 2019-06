Al presentir que van a llegar mis hermanos yo escondo el cuerpo de Yuliana

Dese su sitio de reclusión en la cárcel de máxima seguridad en Valledupar, el confeso asesino y violador de la pequeña Yuliana Samboní recordó la escena posterior al brutal asesinato de la niña.

"Cuando empiezo a tener memoria conciencia de lo que está pasando recuerdo que miro mi celular... tengo cualquier cantidad de llamadas y mensajes y veo que me están buscando a afanadamente".

Cuenta que engañó a sus hermanos cuando le dijeron que lo estaba buscando el Gaula.

"Minutos después de recibir tantas llamadas decido contestar el celular y es mi hermana Catalina y me dice que me está buscando el Gaula que yo donde estoy y yo le miento y le digo que estoy en la casa de una amiga y ella me pregunta que dónde está mi carro y yo digo que está en el parqueadero de EQUS 66".

Dijo Noguera que le pidió al vigilante negar la entrada de cualquier persona al apartamento, tiempo que usó para ocultar el cuerpo de la niña.

"Al presentir que en cualquier momento van a llegar al apartamento mis hermanos yo escondo el cuerpo de Yuliana... como la ropa y la escondo en la cisterna del baño principal del apartamento después no sé exactamente lo que hice pero me salgo el balcón del segundo cuarto del apartamento”

El testigo en el juicio contra Catalina y Francisco Uribe Noguera, aseguró que antes de que ingresaran sus hermanos al apartamento limpió el piso para borrar el rastro del crimen.

“Veo que el piso está engrasado tomo un trapero que está en la cocina y trato de limpiar lo que más pueda pero había demasiado entonces obviamente quedaron rastros del aceite”

La Fiscalía pidió impugnar el testimonio del confeso asesino y violador tras considerar que se contradice en varios puntos con otra declaración.