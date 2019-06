Polémica en ASI por supuesto “Golpe de Estado” de senador 'manguito'

Luego de que Noticias Uno revelara un video en el que se observa una fuerte discusión entre los integrantes del partido ASI, su presidenta Berenice Bedoya le confirmó a Caracol Radio que el senador Jonathan Tamayo más conocido como “manguito”, llegó con intensión de arrebatarle su cargo por la fuerza en medio de las discusiones de avales para las elecciones de octubre.

“Llega el senador Tamayo con sus escoltas armados diciendo que yo ya no soy la representante legal, que ellos han decidido cambiar los cargos de los ejecutivos nacionales, incluso me quitan la llave de la sede a la fuerza y juegan a la pelota con ella para no devolvérmela”, aseguró la presidenta de la colectividad.

Frente a las acusaciones, “manguito” desmintió lo ocurrido, “no es cierto, no es cierto, está grabado todo el programa, tan mentirosos, si los escoltas míos estaban muy lejos de la reunión y ellos se pararon porque la presidenta estaba cometiendo irregularidades y le iban a llamar la atención y rotarla de su cargo, como ella está preocupada porque está dando los avales a dedo de las elecciones que se vienen”, explicó el senador Tamayo.

Bedoya también mencionó que o se dejará amedrentar ante lo ocurrido y citará una reunión este martes para decidir si toman acciones legales o no. Cabe recordar que actualmente el senador tiene un proceso disciplinario al interior del partido por apoyar las objeciones de la JEP cuando las órdenes del mismo, era rechazarlas.