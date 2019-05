Gobierno: Los que traicionaron el proceso fueron Márquez, el Paisa y Romaña

Desde la Presidencia el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila respondió a la carta de alias Iván Márquez, El Paisa y Romaña, y envió un mensaje a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz afirmando que es momento de que sean excluidos del proceso.

Frente a la misiva aseguró que, “los que traicionaron el proceso fueron ellos, ellos tienen una responsabilidad y tienen responsabilidades individuales, deberían estar compareciendo ante sus víctimas, compareciendo a dar la verdad, pedir perdón y ejerciendo la garantía de no repetición”.

“La manera de asegurar la garantía de no repetición es estando dentro de un proceso de reincorporación; luego ellos son los que no le están cumpliendo al país, a sus antiguos compañeros ni a nadie”, consideró el consejero presidencial.

Le puede interesar: Márquez, Romaña y El Paisa reaparecen con carta, pero no ante la JEP

Teniendo en cuenta que, “ellos no han venido a darle la cara a sus víctimas, a la justicia, no han indemnizado ni reparado a nadie y no están en ningún proceso de reincorporación”, deben ser excluidos de la JEP.

“Están dadas las condiciones para que salgan de la Jurisdicción y no simplemente que les activen la orden de captura", explicó el consejero Archila.

Frente a la cita que en la carta hacen del editorial del The New York Times, afirma que demuestra la debilidad de sus argumentos.

“Es una absoluta mentira que ellos puedan acusar su inasistencia y no estar dentro del proceso de reincorporación a este hecho”, puntualizó el consejero Archila.