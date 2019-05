Más detalles de la declaración de Marlon Marín en el caso Santrich

Una discrepancia entre la Justicia Especial de Paz y la Fiscalía era la fecha de los hechos que enredan a Jesús Santrich con el supuesto envío de cocaína a los Estados Unidos.

El asunto parece resuelto con la declaración de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, y extraditado a los Estados Unidos. En esa versión Marín explicó las fechas que lo ubican a él y a Santrich en el encuentro con supuestos narcos.

Pregunta: ¿Recuerda más o menos de qué fecha a qué fecha tuvieron ese tipo de comunicaciones?

Marlon Marín: En el transcurso de 2017, en junio de 2017 hasta abril de 2018.

Pregunta: Para cuando se hizo la negociación, puede recordarlo aproximadamente la negociación de cocaína con los mexicanos que usted ha hecho mención, ¿cómo la muestra?

MM: Los cinco kilos fueron en noviembre de 2017.

Pregunta: Para noviembre de 2017 ustedes hicieron entrega según usted de 5 kilos de cocaína, ¿sí?

MM: Exactamente.

Marlon Marín también explicó cuál fue la participación de Santrich en la negociación criminal, la misma que lo tienen con una imputación de cargos pendiente.

MM: Él me hizo llegar el material.

Pregunta: ¿Quién es él?

MM: Santrich, me dijo que ya tenía el material, me dijo que para entregármelo yo llamé directamente a la persona a la que me dijo Santrich que me lo iba a llevar, los cinco kilos.

Pregunta: ¿Quién fue la persona?

MM: Yo no lo conozco, sé que le decían John, algo así, John y entonces ya tenía los cinco kilos, yo llamé directamente a esa persona.

Las declaraciones serán presentadas por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico que se aplazó por un impedimento presentado contra la juez.