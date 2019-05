Corte Suprema está a la espera del expediente de Santrich

La Corte Suprema de Justicia sigue a la espera de que llegue el caso de Jesús Santrich para definir quién es el competente para revisar sus presuntas actuaciones delictivas, pues hasta el momento, según el presidente de la Corte Suprema Justicia Álvaro García, no ha llegado.

“Hasta el momento se me informa que no ha llegado nada a la Corte, sin embargo, el momento en que llegue no es una decisión administrativa de Sala Plena sino que es un conflicto de competencias que llegaría directamente a la Sala Penal, pero no ha llegado hasta el momento”, explicó.

Lea También: Juez advierte dilaciones en el caso Santrich

Una vez llegue el expediente, la Corte Suprema Justicia tendrá que decidir, si Jesús Santrich tiene fuero o no por alcanzar a recibir la credencial de congresista, pues si es así, en Paloquemao no podrían imputarle los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico por los que lo acusa la Fiscalía.

De hecho, se tendría que revisar todo el proceso, y por ello la defensa recusó a la juez que legalizó la captura e intentó hacer la imputación.