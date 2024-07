Migrantes venezolanos instan a la comunidad internacional a garantizar elecciones libres

Venezuela

En medio de la tensa atmósfera de las elecciones presidenciales en Venezuela, la migrante Sandra Patricia Sánchez ha hecho un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que tome medidas decisivas contra las continuas violaciones de derechos humanos en su país natal. Desde su lugar de residencia en el extranjero, Sánchez relató su propia experiencia y la de su familia, quienes se vieron obligados a huir de Venezuela hace cinco años debido a la persecución política.

“En Venezuela no se respetan los derechos humanos, hay presos políticos y familias de presos políticos sufriendo, esa fue la principal razón por la que salimos. No estaban garantizados nuestros derechos, además de la escasez. Mis padres, personas de la tercera edad, necesitaban medicamentos y consultas, pero todo eso ya no existía por el desabastecimiento. Para conseguir un pollo o un kilo de arroz tenías que hacer filas de 3 o 4 horas, y ellos ya no estaban en edad para eso, ni yo tenía la capacidad, pues trabajaba”, afirmó Sánchez.

Sánchez describió el difícil contexto que la llevó a emigrar junto con su madre y su hermano. “Mi hermano estuvo detenido tres días por causas políticas, por participar en las protestas, y se le aplicó un régimen de presentación que se extendió a nosotros. No podíamos hablar de política ni ir en contra del régimen dentro del país, y siempre estábamos en riesgo de ser detenidos”, explicó.

La situación en Venezuela no solo afectó a su familia inmediata. Sánchez destacó el impacto devastador en su comunidad, donde muchas familias perdieron a sus hijos por desapariciones forzosas, torturas y encarcelamientos arbitrarios. “Vimos a muchas familias perder hijos por desapariciones forzosas, presos que nunca más vieron, fallecidos o personas que quedaron mutiladas o incapacitadas por torturas”, lamentó.

Sánchez concluyó su llamado con un mensaje de esperanza y la necesidad de un apoyo internacional continuo. “Para nosotros fue un trauma no poder regresar y no tener garantizada una calidad de vida adecuada. Estoy rezando porque no puedo votar, ya que estoy en el extranjero y no tengo mi cédula vigente. Si todo sale bien, muchos de nosotros vamos a regresar, porque estar afuera no es fácil. Tramitar nacionalidades y migración para poder trabajar es costoso y agotador, y estar lejos de la familia es terrible. Si se dan las condiciones, tenemos nuevamente la esperanza de regresar, ya que en este momento hay mucho apoyo de la comunidad internacional”, expresó, subrayando que, aunque emigrar es una decisión difícil, muchos venezolanos aún sueñan con volver a su tierra natal bajo condiciones de democracia y respeto a los derechos humanos.