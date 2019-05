Gobierno descarta constituyente propuesta por el Centro Democrático

El Gobierno Nacional aseguró que no considera la propuesta del Centro Democrático de convocar a una asamblea constituyente, que se viene planteando luego de la decisión de la Justicia Especial para la Paz de activar la garantía de la no extradición para el ex jefe guerrillero, Jesús Santrich.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez aseguró que se busca un consenso con los partidos políticos, para lograr reformas en la justicia que permitan fortalecer la lucha contra el narcotráfico, evitar la impunidad y proteger el mecanismos de la extradición, pero considera que lo que existe actualmente en materia institucional es suficiente para lograr las modificaciones necesarias.

Desde la Casa de Nariño aseguró que, “en este momento estamos hablando de una acuerdo que realmente no es solamente con los congresistas, esto es un acuerdo con las instituciones, es un acuerdo con los partidos políticos, y hay que considerar los distintos escenarios, pero si les quiero decir, el gobierno no ha pensado en el escenario de la constituyente”.

“Tenemos suficientes institucionalidad e instrumentos que permiten salir adelante de este momento difícil, pero que de ninguna manera es la crisis que se está planteando, aquí las instituciones tiene solidez y aquí hay un jefe de Estado que está al frente de este institucionalidad dandole al país la tranquilidad de que tenemos salidas dentro de la institucionalidad, y dentro del Estado la estabilidad que necesita Colombia”, garantizó la vicepresidenta Ramírez.

Si bien, “no se está considerando ese escenario”, se escuchará la propuesta del Centro Democrático, que pese a ser partido de gobierno, al menos por el momento, no contará con el apoyo de la administración Duque en el propósito de convocar una asamblea constituyente.

