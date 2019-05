A un mes del debut en Copa América, así están los referentes

La Selección Colombia debuta el 15 de junio en la Copa América ante Argentina en Salvador – Bahía. Las ligas europeas llegan a su fin y los jugadores referentes y posibles convocados se preparan para el certamen.

A 30 días del inicio de la Copa este es el panorama de los referentes del equipo de Carlos Queiroz que tendrá dos partidos amistosos (Panamá y Perú) antes de afrontar la competición donde se medirá en primera ronda a Argentina, Qatar y Paraguay.

David Ospina

El arquero titular de la Selección ya se encuentra en Colombia tras sumar un total de 1457 minutos defendiendo el pórtico del Napoli de Italia. Allí Ospina fue titular en 17 partidos y recibió 20 goles. El conjunto napolitano es segundo en la Serie A, lo que le asegura su participación en la próxima Champions League. El guardameta por estos días se entrenará en la sede de Atlético Nacional.

Yerry Mina

Pocos minutos ha podido sumar la figura del mundial de Rusia 2018, pues las lesiones musculares tuvieron al defensor central al margen de las convocatorias. En esta temporada en la Premier League, Mina, jugó 890 minutos y participó en 13 partidos con el Everton. Además al nacido en Guachené le reconocieron su labor solidaria en Inglaterra.

Santiago Arias

Una buena continuidad tuvo Arias en el equipo dirigido por Diego Simeone, pues fue titular en 25 partidos por Liga Santander y en 4 de los 8 partidos jugados por el equipo ‘colchonero’ en Champions League. El lateral derecho anotó un gol durante la presente temporada.

Wilmar Barrios

De a pocos se comienza a consolidar el ex Boca Juniors en el Zenit de San Petersburgo. 10 partidos jugó como titular en el equipo que se coronó campeón por quinta vez en la Liga Rusa. El mediocampista se reportó una vez en el marcador.

Juan Guillermo Cuadrado

El extremo que actualmente juega con la Juventus de Italia tuvo una buena cantidad de minutos en la temporada a pesar de sufrir una delicada lesión en su rodilla que lo alejó por 4 meses de las canchas. Cuadrado participó en 16 partidos con el equipo de Turín en la Serie A y anotó 1 gol

James Rodríguez

No ha sido una buena temporada para el crack de la Selección Colombia, pues sus constantes lesiones en los gemelos no lo han dejado tener un buen ritmo de competencia en el Bayern Munich. James está temporada ha participado en 20 partidos donde ha anotado un total de 7 goles. Al equipo bávaro le basta con empatar para coronarse campeón de la liga alemana.

Radamel Falcao

Aunque esta no ha sido una buena temporada para el AS Monaco, pues su lucha ha sido por no quedar en puestos de descenso. Falcao pudo destacar en este equipo discreto siendo el máximo goleador con 14 tantos en 31 partidos.

Duván Zapata

Una temporada dorada ha tenido el delantero de la Atalanta de Italia. El cual acumula 22 goles, uno más que Cristiano Ronaldo, y que han servido para que el equipo de Bergamo sueñe con jugar la Champions League. Zapata ha jugado en total 2718 minutos, producto de 35 partidos en la Serie A. Además el vallecaucano podrá gritar campeón en la Copa Italia si derrota a la Lazio