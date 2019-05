Decentes pidieron formalmente la muerte política del senador ‘Manguito’

Ante el Consejo de Estado, la coalición ‘Decentes’ demandó pérdida de investidura del senador Jonatan Tamayo, más conocido como ‘Manguito’ por un presunto ‘conflicto de interés moral’, pues aseguran que se hizo elegir por un partido y limita en otro.

“Nosotros creemos que nos engañó a nosotros y engañó a los electores y engañó al país”, asegura el senador Gustavo Bolívar, quien radicó la demanda junto a Aída Abella y María José Pizarro.

Dijo el senador que si se le da la razón a ‘Manguito’ se estaría aprobando el transfuguismo político y que si se dice “que él tiene la razón y que uno puede hacer campaña por un partido y después pasarle al otro, pues ahí hay transfuguismo”.

Pizano por su parte señaló que, “Las decisiones que ha tomado la bancada en votaciones determinantes como fueron el presupuesto, el Plan de Desarrollo, las Objeciones a la jurisdicción Especial de Paz, entonces en ese sentido creemos que el señor tiene claramente un conflicto de interés”.

Resaltó también que él no se inscribió por ASI exclusivamente, “se inscribió en el marco de un acuerdo que habían realizado tres partidos políticos y por lo tanto él no solamente está incumpliendo el acuerdo sino que además se hizo votar por una lista que acompañaba la UP, Colombia Humana y Mais”.

Explicó Bolívar que interponen la demanda en este momento, porque el Consejo de Estado estableció en el fallo que declaró la nulidad de elección de Ángela María Robledo, señaló dio vida política a las coaliciones políticas.

“No sabíamos si las coaliciones iban a tener vida política, el Consejo de Estado se la da, y en ese sentido no se puede salir de ahí. Él dice que las coaliciones van hasta el día de las elecciones, como si fuera un negocio y nosotros sostenemos que va hasta el 2022”, señaló.