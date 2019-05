Priyanka Chopra está deseando tener hijos con Nick Jonas

Ha pasado ya casi medio año desde que Nick Jonas y Priyanka Chopra pusieron el broche de oro a su acelerada historia de amor con esa doble boda -cristiana y de rito hindú- que tuvo lugar el pasado diciembre en la India, pero por el momento ninguno de los dos ha dejado entrever que su consiguiente debut en la paternidad podría producirse más pronto que tarde.



En este sentido, la afamada protagonista de la serie 'Quantico' ha vuelto a dejar patente que le haría mucha ilusión convertirse en madre lo antes posible, aunque por otro lado se niega a fijar un marco temporal, o a precipitarse de cualquier otra forma, teniendo en cuenta que a día de hoy se encuentra sometida a una apretada agenda laboral.

Podría interesarle: Kim Kardashian y Kanye W. ya tienen en mente un nombre para su cuarto hijo.

"Sí, por supuesto, siempre he querido ser madre y me imagino que lo seré cuando Dios lo decida. Lo estoy deseando", ha contado la artista en conversación con el portal de noticias E! News, justo antes de reconocer que ya mira con sana envidia a todas esas amigas que se le han adelantado en este aspecto.



"Algunas de mis mejores amigas acaban de ser madres y para mí es como: 'Dios, me estoy quedando atrás'", ha admitido.



Por su parte, Nick ya confesó hace menos de un mes que la idea de convertirse en padre y formar su propia familia con la mujer de su vida preside buena parte de sus pensamientos, hasta el punto de haber jugado un papel significativo en la elección de uno de sus últimos proyectos profesionales: el doblaje de la cinta de animación infantil 'Ugly Dolls'.



"Desde luego que quiero ser padre algún día. Sería un sueño hecho realidad y la culminación de un proceso de madurez que, siendo honesto, todavía no ha terminado ni mucho menos. En cualquier caso he experimentado muchas cosas de la vida a una edad temprana y espero poder transmitir todo ese conocimiento a mi propio hijo cuando llegue el momento", se sinceraba en una de las entrevistas promocionales de la película.