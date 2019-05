Sophie Turner y Joe Jonas se casan en Las Vegas tras los Billboard

El cantante Joe Jonas y la actriz Sophie Turner han tenido una velada muy ajetreada este miércoles: primero, la pareja asistió a la gala de los Billboard Music Awards celebrada en Las Vegas, donde el artista actuó junto a sus hermanos en la que era su primera entrega de premios desde que decidieran reunir de nuevo a los Jonas Brothers, y poco después ambos pusieron rumbo a una de las muchas capillas de la ciudad para darse el 'sí quiero' frente a un imitador de Elvis.

El primer encargado de desvelar sus planes fue el DJ Diplo, que compartió un video desde el establecimiento en el que se podía ver a la estrella de 'Juego de tronos' ataviada con un vestido blanco, un velo y un ramo luminoso.

Casual Joe Jonas y Sophie se fueron a casar después de ir a los Billboard JAJAJAJA pic.twitter.com/tGRF46DqSz — Angee (@haesmile_) 2 de mayo de 2019

Pese a lo inesperado de la ceremonia, lo cierto es que no faltó ningún detalle: el dúo country Dan + Shay se encargó de poner banda sonora al camino hacia el altar de la novia tocando su sencillo 'Speechless' y el novio estuvo acompañado por sus hermanos Kevin y Nick mientras esperaba la llegada de su chica, según se puede apreciar en las grabaciones que se han filtrado en las redes sociales.

JOE JONAS Y SOPHIE TURNER SIENDO AUTÉNTICOS Y ESPONTÁNEOS ME PARECE LO MÁS GOALS DE LA VIDA pic.twitter.com/iuuCsfxriM — alis💜 (@colgadadevalu) 2 de mayo de 2019

Lo que no está claro, porque no se aprecia en esos mismos videos, es si Priyanka Chopra y Danielle Jonas -las esposas de Nick y Kevin, y ahora oficialmente cuñadas de Sophie- estuvieron también presentes en la boda, aunque lo más probable es que no quisieran perderse ese momento en vista de que sí habían asistido a la gala de los BMA con ella.

En el momento de los votos, la pareja de recién casados intercambió unos divertidos anillos adornados con piedras de caramelo en lugar de alianzas para sellar su unión.

Quien se habrá quedado sin duda algo sorprendida será Maisie Williams, amiga íntima de Sophie y autoproclamada dama de honor en su gran día, que habrá tenido que conformarse con seguir la celebración a través de Instagram.

Por otra parte, los propios novios habían repetido hasta la saciedad desde que se hizo público su compromiso a finales de 2017 que el suyo sería un enlace discreto e incluso habían jugado al despiste asegurando que habían fijado la fecha para este verano. También cabe la posibilidad de que planeen organizar una segunda boda más formal para todos los que se perdieron la primera.