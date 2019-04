"Perdió el City, el Porto y el United. También puede perder Millonarios"

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, fue autocrítico luego de la primera derrota del equipo azul en el estadio El Campín durante este 2019, 2-1 frente al Deportes Tolima. El técnico santandereano reconoció que se cometieron errores, aunque restó presión a lo sucedido.

"Nosotros nos vamos a sentar a dialogar, vamos a corregir unas cosas que han sucedido, pero igual, seguimos de primeros. Perdió el Manchester City, el Porto y Manchester United. Millonarios también puede perder. Ese es el fútbol, estamos sometidos a eso", comentó Pinto.

Millonarios perdió su invicto en El Campín

El santantederano también destacó el trabajo de Alberto Gamero y el nivel de sus dirigidos. "Hay que felicitarlos... Nos redujeron los espacios, nos marcaron muy bien, nos anticiparon muy bien. Como le dije al equipo en la charla 'hay que respetar a los equipos' y Tolima es hoy de pronto el mejor equipo de Colombia, junto con el Junior".

Luego de igualar el marcador a través de Fabian González Lasso, Jorge Luis Pinto reconoció que su equipo se afanó "por querer ganar el partido en el 1-1". Recalcó que le genera dudas la acción de Luis Payares sobre Marco Pérez que determinó el gol en contra: "la acción del penalti no la tengo clara".

Finalmente, envió un mensaje a la Comisión Arbitral por la falta de ritmo con la que se están desarrollando algunos partidos.

"A ustedes los periodistas me gustaría que le dijeran al presidente de la Comisión Arbitral qué opina del manejo del árbitro en el partido, sobre todo en lo que respecta al tiempo. En alguna oportunidad yo dije que no podíamos permitir eso porque sí, como hay jueces está permitido matar en Colombia, como hay árbitros está permitido para el partido y después descuentan al final".

"La FIFA ha sido muy clara en la continuidad de los partidos. Nosotros vamos a todas las plazas a proponer jugar al fútbol. Le he dicho a mi equipo 'no hagamos espectáculo, no nos tiremos al piso a fregar ahí y a veces cuando se tiran los corrijo', me parece que estamos promoviendo un fútbol bien jugado, constante, continuo", agregó sobre el tema.