Nuncio Apostólico en Colombia, adelanta agenda en su visita a Arauca

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, arribó al municipio de Arauca, Monseñor Luis Mariano Montemayor, Nuncio Apostólico en Colombia, junto con Monseñor Matjâz Roter y Monseñor Julián Chávez, miembros del cuerpo diplomático de la Nunciatura.

Luego de tomar un breve descanso en la Curia Diocesana y reunirse con los algunos sacerdotes, quiso conocer la realidad de la región frente al tema de migrantes venezolanos, por lo que, tras escuchar un reporte de parte de funcionarios de Pastoral Social Caritas Arauca, decidió visitar los comedores comunitarios donde se les brinda alimento a los migrantes venezolanos; escuchó las necesidades de la comunidad, interactuó con ellos y dio su bendición.

“He constatado la situación lamentable en la que está el pueblo venezolano, es un drama social y es un drama que no es una calamidad natural… me gustó ver la solidaridad del pueblo colombiano hacia sus hermanos de Venezuela… no todos están contentos, pero en pocos lugares se recibiría tantos migrantes de un modo tan generoso como lo que he visto aquí en Arauca”, manifestó el Señor Nuncio Apostólico a este medio radial.

En horas de la tarde, se reunió con el Colegio de Consultores y el Administrador Diocesano para conocer el estado administrativo de la Diócesis, frente a la vacancia de Obispo que presenta la misma.

Monseñor Montemayor, expresó que se ha realizado una consulta amplia frente a los candidatos para ostentar la designación eclesial como Obispo de Arauca, a fin de elegir al idóneo y contó a Noticias Caracol de La Voz del Cinaruco, que ya se le han presentado al Papa Francisco, tres de los mejores, dadas las particulares que presenta la Diócesis de Arauca:

“Todos los problemas de Colombia están aquí, todos juntos… tenemos los migrantes, tenemos la aplicación de los acuerdos de paz, los disidentes, el Eln, el narcotráfico y todos los tráficos posibles a través de la frontera y eso exige un pastor con particulares condiciones, para poder guiar al clero y al pueblo creyente de Arauca”, dijo Monseñor Luis Mariano Montemayor.

El Señor Nuncio también aprovechó para reiterar el mensaje a las guerrillas del Eln y de las disidencias de las Farc:”… esto no tiene sentido; continuar así solo causa más dolor. Hagan gestos que permitan restablecer un diálogo, un acuerdo posible para terminar esta masacre… es cuestión de cambiar de actitud, y en una época como esta de la cuaresma, puedo exhortar a todos a la conversión del corazón, por el pueblo, por todos, por nuestro futuro”.

Para el día de hoy, Monseñor Luis Mariano Montemayor, presidirá la Misa Crismal a las 10:00 de la mañana en la Catedral Santa Bárbara y hacia las 3:00 de la tarde se reunirá con las autoridades, profesionales y gremios de la región y en horas de la noche retornará a la ciudad de Bogotá.