'Pecoso': "El plantel tiene que respetar a la afición y si no, no me sirve"

Fernando 'Pecoso' Castro se mostró bastante enérgico e inconforme con los jugadores del América de Cali tras caer 0-1 en el clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali. El cuadro 'Escarlata' sufrió su tercera derrota consecutiva en la presente Liga Águila y se ubica en el equipo lugar de la tabla con 24 puntos.

"Veo jugadores que no tienen el nivel de hace un mes o un mes y medio, algo debe estar pasando. Téngalo por seguro que el martes voy a hablar con ellos, cada uno me tiene que explicar qué es lo que está pasando, qué esta sintiendo", explicó el estratega manizaleño.

Al respecto también comentó: "si no le gusta el preparador físico, no le gusta el técnico, no le gusta el directivo, no le gusta lo que está ganando, no le gusta la prensa, no le gustan los hinchas, no le gusta cómo se entrena, no le gusta la cancha. Todo eso lo hablaré con ellos. Porque no puede ser que un equipo como América pierda tres partidos seguidos, yo no estoy para eso, a estas alturas de la vida no".

"Así como veo al equipo, a mí no me gusta, falta sangre para jugar fútbol y respeto por una camiseta y por la gente que viene aquí a ver un espectáculo. Así no puedo aceptar un equipo, se lo voy a decir al plantel y el que no esté de acuerdo con el técnico y que le diga a don Tulio. Si va a trabajar así, así, y así, va a respetar la afición. Y si no, no me sirve. Si me tengo que ir, me voy", cerró sobre el tema.

Tras ser interrogado por no hacer recambios en su nómina, e insistir con los mismos jugadores, Castro fue sarcástico y respondió al periodista: "con todo respeto, le agradezco mucho, deme mañana una cita y me dice cuáles son. Yo soy el que trabajo en América, yo a usted no lo veo trabajando allá, usted no es el asistente mío, usted no es técnico, yo no le he visto allá".

Cali se quedó con el clásico vallecaucano y tomó vida

Y agregó: "yo le agradezco mucho, con todo respeto se lo digo, le agradezco que me dice que tengo otro equipo. Tiene toda la razón, el equivocado soy yo. Gracias señor, muy amable".

Continuando con su particular forma de ser, 'Pecoso' fue autocrítico respecto al juego expresado por ambas escuadras vallecaucanas.

"¿Fue un clásico? No, tiene palabra de clásico, pero yo como hincha me voy aburrido, yo no vi fútbol hoy. Primero que mi equipo no tuvo nada y segundo ellos patearon al arco 2 veces", mencionó.

América visitará el próximo jueves a Unión Magdalena y el domingo estará recibiendo al líder Millonarios, en juegos válidos por la fecha 16 y 17 de la Liga Águila, respectivamente.