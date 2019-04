David Bisbal y Elena Tablada se encuentran en los tribunales

El cantante y la madre de su primogénita han acudido esta mañana a los juzgados para dirimir su disputa a cuenta de la sobre exposición mediática de la pequeña.

Poco ha durado esa tregua que la diseñadora escenificó ayer lunes al dar un 'me gusta' a la publicación con la que el cantante daba a conocer el nacimiento de su segundo retoño, fruto de su matrimonio con Rosanna Zanetti.

Esta misma mañana, David Bisbal y Elena Tablada se han visto las caras en el juzgado de Alcobendas (Madrid) y en el marco del proceso judicial que inició el artista al interponer una demanda contra la madre de su hija debido a la forma en que, a su juicio, explotaba comercialmente la imagen de la niña, de nueve años, tanto en televisión como en las redes sociales.

Como era de esperar, los dos contendientes han llegado por separado al edificio y las profundas diferencias de criterio que existen entre ellos se han reflejado hasta en los semblantes con los que se han presentado ante las cámaras. Sonriente y aparentemente tranquilo, el intérprete almeriense llegaba a las puertas del juzgado junto a su letrado, mientras que la socialité aparecía muy seria, con unas grandes gafas de sol y acompañada por su marido, Javier Ungría.

Semanas atrás, y en una impactante conversación con los reporteros congregados en la alfombra roja de la gala de premios de la Cadena Dial, Bisbal rompía por completo con esa imagen optimista e idílica que trata de proyectar ante los medios -al tiempo que se resiste a pronunciarse abiertamente sobre polémicas de su ámbito personal- al explicar con total contundencia los objetivos que se había marcado con su decisión de llevar a su expareja a los tribunales.

"Los asuntos de los menores no deben estar en los debates. Hay que tener cuidado. Quiero decir una cosa muy importante: cuando la madre de mi hija va a la televisión a hablar de este tipo de cosas, no lo debería hacer. Yo previamente he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca", le reprochaba el almeriense visiblemente molesto antes de hacer su entrada en la ceremonia.

Irónicamente, uno de los puntos álgidos de este nuevo capítulo en la tradicionalmente conflictiva relación entre los padres de se materializaba hace solo unos meses cuando Elena, a su paso por un programa de televisión, recriminaba al artista y a la actriz venezolana su costumbre de hacer referencias -escritas y gráficas- a la pequeña en la esfera virtual: un hábito al que ella también se acoge, todo sea dicho, y que, según Bisbal, en su caso se agrava al utilizar supuestamente a la menor como reclamo publicitario y mediático.

"Yo no he dicho jamás que ni la madre ni la familia de mi hija puedan poner fotos de mi hija. Lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor", señalaba el cantautor en el mismo evento y justo antes de resumir sus deseos en dos frases demoledoras: "¡No quiero que hablen de ella! Y que no la asocien a ninguna marca", aseguraba en referencia a una imagen publicada por su ex en la que lucía un vestido de una forma concreta y a modo de promoción.