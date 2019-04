Anitta y el "problema social" de Brasil con Bolsonaro: "Queremos respeto"

"Respeto y libertad" para el feminismo y la comunidad LGBT es lo que exige la estrella brasileña Anitta, que publica este viernes el disco "Kisses" y que dijo a Efe que su país tiene "un problema social" con un presidente, Jair Bolsonaro, cuyas polémicas opiniones validan que "es normal tener prejuicios".



"Puede ser, sí, que (Bolsonaro) sea bueno para la economía. Puede ser, sí, que sea bueno para las partes que el país necesita, económicamente hablando y tal. Pero si tienes un representante que dice abiertamente opiniones malas de los diferentes tipos de gente, de amor, de feminismo, esto hace que las personas sientan que es normal tener prejuicios", afirmó la artista de pop y género urbano.



"Y para mí el problema no es que él tenga sus opiniones. Él puede ser la persona que quiera ser, no tengo nada que ver con eso. El problema es que si tú miras que nuestro representante dice cosas que dejan (a las personas) sentirse tranquilas de tratar a los otros así, ahí tenemos un problema social", agregó.

Anitta (Río de Janeiro, Brasil, 1993) admitió que la política no es su fuerte ("no voy a ser la persona que se sienta contigo y que sabe hablar de economía y de esto del país", apuntó), pero sí opinó que Brasil debe progresar y avanzar "sin importar quién sea el presidente".



"Tenemos que querer que nuestro país evolucione, siempre, pero también tenemos que ser fuertes en la idea de que queremos respeto, independientemente de lo que pase, y que queremos libertad para ser lo que queramos ser. Y ya", aseguró.



Diez canciones, diez Anittas. Esa es la propuesta de "Kisses" (besos, en inglés), que, como si fuera un rompecabezas formado por piezas muy diversas, aspira a mostrar todas las facetas de la artista por medio de un álbum conceptual que llega acompañado de un videoclip para cada tema.



"Quería presentar todos los tipos de personas que soy. Tengo muchas personalidades diferentes dentro de mí y quería presentar todas ellas", explicó.

"Pero sería muy obvio titular el álbum como 'Anittas'. Entonces, pensamos en una cosa que, por más que tenga diferentes tipos, sigue siendo la misma cosa. Y los besos son una cosa que hay millares de tipos. De amistad, de amor, de fuego... pero sigue siendo un beso", expuso.



Por ejemplo, en el reivindicativo e inicial tema "Atención" aparece, según la cantante, "una Anitta muy feminista, empoderada, que lucha por las mujeres".



"Durante mucho tiempo hemos sido juzgadas. Si intentamos tener las mismas actitudes y hacer las mismas cosas que los hombres, somos miradas de otra manera. Es importante mostrar que nosotras tenemos el mismo poder. Y así es", afirmó.



Pero "Kisses" cambia de registro completamente con su segunda canción, "Banana", donde acompañada por la hispana Becky G se muestra "una Anitta sarcástica, divertida y chistosa".



Este mosaico de personalidades, como si la cantante estuviera ante un espejo que ampliara y expusiera todas sus aristas y recovecos, articula todo el disco: tirando a "romántica" o más "sexy"; por un lado "adolescente" y por el otro "jefa que manda en lo que hace"; y como "loca que hace lo que le viene a la cabeza" o "en familia" y relajada.

Con canciones en inglés, portugués y español que saltan de un estilo a otro sin complejos, Anitta fichó para "Kisses" a colaboradores como Becky G ("Banana"), Prince Royce ("Rosa"), Snoop Dogg ("Onda diferente) y Caetano Veloso ("Você mentiu"), a quien definió como "una gran leyenda viva".



"Él me ha ayudado mucho en mi vida. Es una persona buena de corazón, de carácter, de todo. Lo amo y le estoy agradecida por siempre (...). Es un ejemplo de humildad, de trabajo y de cariño", dijo.



Con 26 años recién cumplidos y una repercusión cada vez más importante en el panorama global (suma 36,8 millones de seguidores en Instagram y ha colaborado con los colombianos J Balvin y Maluma), la autora de "Vai malandra" pidió que se estrechen los lazos entre Brasil e Hispanoamérica.



"Estoy intentando que la gente conozca también la sonoridad brasileña. Hay una separación. Parece que los brasileños no son latinos porque el idioma es diferente. ¡Pero somos latinos también! Somos muy parecidos en la cultura y la manera de ser", recordó.



"Y de lo que más siento orgullo es de poder hacer que mi ritmo, mi lugar, mi cultura, sean conocidos por gente que jamás los escucharía. Hacer que Snoop Dogg esté haciendo funk brasileño de favela es algo que me encanta", finalizó.