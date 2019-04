El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, afirmó hoy que su primera ministra, Theresa May, está "removiendo cielo y tierra" para encontrar un consenso con el Partido Laborista para el acuerdo del "brexit", aunque advirtió de que el Gobierno "tiene claro" el tipo de divorcio que quiere.

A su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, Hunt se refirió a las conversaciones con la oposición que May ha iniciado en busca de apoyos a su acuerdo del "brexit" (salida británica del bloque comunitario) y apuntó a la dificultad de mantener este tipo de discusiones con otros partidos en el sistema político británico.



"El resto de líderes llevaban un tiempo diciendo que May debía iniciar conversaciones con otros partidos para encontrar un consenso y aprobar el acuerdo del 'brexit' y eso está haciendo. En nuestro sistema es muy difícil que Theresa May hable con alguien como Jeremy Corbyn. No es nada fácil, pero ella lo está haciendo", afirmó Hunt.



A apenas dos días de la cumbre de líderes europeos en la que se abordará una posible nueva prórroga al "brexit", Hunt señaló que su mensaje a sus homólogos de los Veintisiete es que "pueden ver que Theresa May está removiendo cielo y tierra para resolver el 'brexit'" y que todas las partes quieren que se solucione lo antes posible.



Preguntado por si apostar por una futura unión aduanera con la UE sería el "precio a pagar" del Gobierno para contar con el apoyo laborista, Hunt señaló que "no tiene sentido entrar en estas discusiones con grandes líneas rojas", pero advirtió de que el grupo conservador "tiene claro el tipo de 'brexit' que quiere".



La unión aduanera, opción respaldada por los laboristas para la futura relación de la UE, limitaría la capacidad del Reino Unido de establecer su política comercial de forma completamente independiente incluso como país tercero, un escenario al que se opone el Gobierno conservador, particularmente, su sector más euroescéptico.

Por su parte, la ministra austríaca de Exteriores, Karin Kneissl, advirtió de que el "último momento" para que el Reino Unido presente una propuesta "con un valor añadido" sobre cómo proceder con el "brexit" será este miércoles a la hora de comer, horas antes del Consejo Europeo.

Aunque apuntó a que "nadie quiere un 'brexit' sin acuerdo", señaló que la "lógica" tras la nueva fecha de salida, este viernes 12 de abril, está sujeta a la participación en las elecciones europeas, en las que, reconoció, Londres "no tiene mucho deseo de participar".