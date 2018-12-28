La razón por la que se celebra el día de los Santos Inocentes( Flickr. December Fool's Day )

El día de los Santos Inocentes es una celebración de una tradición pagano-cristiano, en este día las personas buscan la manera para hacer bromas para burlarse de sus amigos o familiares.

El origen real no tiene que ver con nada de bromas ni risas. El día de los Santos Inocentes viene desde la época de Herodes. Según el Nuevo Testamento, el rey de Herodes, tras conocer la existencia del nacimiento del Mesías ordenó matar a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén.

Esta trágica masacre se llevó acabo el 28 de diciembre, por esto se marcó con el día de los Santos Inocentes. Aunque no hay evidencia de esta masacre los creyentes católicos siguen celebrándolo.

Pero, ¿En qué momento se convirtió en un día de bromas?

Según la historia en la Edad Media esta fiesta adquirió el carácter bromista con la mezclar de la ‘fiesta de los locos’, este es de origen pagano y se celebra principalmente en Francia.

Este día no solo se celebra solo en los países hispanohablante en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Japón y Brasil se celebra el 1 de abril, mes en que el año comenzaba antes del cambio al calendario Gregoriano (a mediados del siglo XVI, las celebraciones de Año Nuevo comenzaban el 25 de marzo y terminaban una semana después, el 1 de abril), y es conocido como “Fool’s Day” (Día de los Tontos).