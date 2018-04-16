Capturado Eliécer Arboleda alcalde de Buenaventura

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda, por presuntas irregularidades en contratos en el sistema de salud.

“Se contrato por $9,994 millones. La apropiación se ha dictado, según los dictámenes periciales, en $5.104 millones”, dijo José Alberto Salas Sánchez

Salas Sánchez también aseguró que a los detenidos se les podría imputar o los cargos de celebración de contratos sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos,peculado por apropiación y falsedad en documentos.

En el operativo liderado por la Fiscalía, agentes del CTI y la Policía Nacional, también fueron detenidos otros funcionarios de la Alcaldía de Buenaventura, quienes también habrían tenido conocimiento en estos presuntos malos manejos administrativos.

En las próximas horas Arboleda será puesto a disposición de las autoridades competentes para evaluar su traslado a Bogotá, esto con el propósito de que se adelante su respectiva judicialización, legalización de captura, imputación de cargos.