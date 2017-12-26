Nuevo virus sobrecalienta su smartphone llevándolo a “inflarse”

Su celular cada día está más lento y se sobrecalienta sin siquiera tocarlo, podría ser víctima de una ataque del virus Loapi, un malware que fuerza la actividad de su smartphone hasta el punto de que su batería se infle y termine dañándolo.

Sin embargo, según Kapersky Lab, una compañía de seguridad informática, no se trata de un virus con el fin de dañar su Smartphone sino que se trataría de un software para “minar criptomonedas”.

¿Qué es esto?, por si no lo sabía las criptomonedas o bitcoins son unidades creadas a partir de algoritmos en un terminal, lo que hace este virus es secuestrar el procesador de su celular para utilizar su potencial con el fin de crear criptomonedas. Es decir su celular podría estar haciendo ganar mucho dinero a alguien más sin que usted lo sepa y si generándole un daño irremediable a sui Smartphone.

Sin embargo, por qué termina dañándose el celular, lo cierto es que el proceso de la creación de las criptomonedas requiere de todo el potencial de su procesador, por lo que genera que su batería se sobrecargue y termine inflando la batería.

Según Kapersky, la potencia del virus es tal, que en tan solo dos días después de ser infectado un smartphone, quemó literalmente el dispositivo.

El virus se instala fácilmente en los dispositivos Android tras mensajes repetitivos en los que se indica que el celular ha sido infectado con un virus. Una vez dentro, empieza a añadir contenido no deseado, descargando aplicaciones y publicidad. Además, permite acceder de forma remota a los datos bancarios y comprar sin autorización. Esta actividad, llevada al extremo, es lo que provoca el calentamiento excesivo del móvil.