Feliz Navidad y adios 2017

Cali

Llegó la navidad que despide este histórico 2017. Puede sonar “cliché”, pero este año va a tener connotaciones históricas, porque se firmó el fin del conflicto más largo y antiguo de la historia americana. Ha sido un hecho que ha dividido a parejas, familias, amistades y comunidades, y lo ha hecho por lo complejo y por lo injusto que puede ser para las partes, ha sido conflictivo hasta por la interpretación del acuerdo y sus implicaciones en lo político y legal, pero al final ha habido un consenso que nos ha unido en un hecho: todos queremos la paz, así sea a nuestra manera.

Habernos dado gusto a todos hubiese sido lo ideal, pero aunque no fue así, hemos podido expresar nuestras diferencias y Caracol es el mejor ejemplo de ello. Aprovechamos el espíritu navideño para invitar a la gente de Cali a darle una oportunidad a la paz, con todos los derechos y obligaciones que ello implica, que se cumplan los compromisos, que no haya impunidad y que vigilemos y controlemos lo firmado, todos, que su implementación la hagamos equitativa para que su espíritu se convierta en una forma de vida cotidiana de los caleños, como debería ser también la honradez, el respeto por el otro, el interés por la comunidad y todos los valores que nos conviertan en la ciudad que queremos, donde los valores no sean una cualidad, sino parte de lo que somos.

Ojalá no olvidemos en esta navidad recordar el ejemplo que ha significado la visita del Papa Francisco y las enseñanzas de humanidad que nos ha dejado, seres humanos cómo él o Gandhi nos transmiten un ejemplo a emular, independiente de la fe que profesan. Este año, en el que más se ha escrito la palabra “paz”, incluso sin saber su significado, los invitamos a implementarla en toda la extensión de su sentido, con el sacrificio que conlleva; los invitamos a escribirla menos y a practicarla más.

Que este año 2018 que viene llene de parabienes y bendiciones a todos nuestros colaboradores, a nuestros aliados estratégicos, a nuestros oyentes y a toda nuestra comunidad. Lo que pase en él dependerá de la decisión, la inteligencia y el entusiasmo que le pongamos a lo que hacemos, las oportunidades están ahí, hagamos de ellas lo que queremos.

¡Feliz navidad y feliz año!