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19 mar 2026 Actualizado 12:13

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Justicia

Fernando Bolaños será el reemplazo de Gustavo Malo en la Corte Suprema

Estará durante el tiempo de licencia que fue otorgado al cuestionado magistrado que tiene líos con la justicia.

(Colprensa/Archivo)

Caracol Radio

La Corte Suprema de Justicia decidió de una vez buscar el reemplazo de Gustavo Malo, a quien le fue otorgada una licencia no remunerada durante tres meses, y por esa razón el magistrado Fernando Bolaños asumirá las funciones de inmediato.

Actualmente Bolaños es magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, pero por 90 dïas pasará a la Corte Suprema por solicitud de la sala plena quien decidió que tenía todas las cualidades para estar allí.

La decisión se tomó después de que la sala plena aceptara la petición de Malo por estar serieamente comprometidonen todo el escándalo de corrupción que se ha presentado.

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