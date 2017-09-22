Universidad Nacional cumple 150 años

Hoy hace 150 años, 22 de septiembre de 1867, fue creada la Universidad Nacional, la institución que hoy recoge la historia republicana del país, a través de todos los logros en diferentes áreas del conocimiento.

Entre los cientos de miles de colombianos que se han educado allí han pasado algunos de los más grandes, como Jorge Eliécer Gaitán, Gabriel García Márquez o Jaime Garzón, a quienes destaca en sus recuerdos el actual rector, Ignacio Mantilla.

Él también manifestó que es importante esta celebración, no solamente por la fecha, sino porque significa haber logrado el éxito en medio de dificultades al ser una institución pública: “Haber permanecido 150 años siendo el faro de la educación superior de Colombia es muy importante. La Nacional después de tantos años se destaca como la principal universidad colombiana y eso creo que es motivo de orgullo para todos”.

Durante toda la semana, La Universidad Nacional realizó actividades académicas culturales y deportivas con motivo de la conmemoración. Hoy se llevará a cabo uno de los actos más importantes, cuando presenten el libro ‘Sesquicentenario’, en el están recolectados los logros y aportes que ha dejado la institución al país.