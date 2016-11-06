Rescatan a dos abogados secuestrados en Caquetá

Tropas de la Décimo Segunda Brigada del Ejército con sede en Florencia, rescataron a dos abogados que habían sido secuestrados el miércoles anterior, cuando se desplazaban por una vía en zona rural del municipio de San José del Fragua en el sur del territorio caqueteño.

El comandante del Gaula Militar Caquetá, el capitán Diego Armando Murillo, dijo que los dos juristas fueron plagiados por delincuentes comunes que hacían pasar como integrantes de un grupo armado ilegal, quienes le exigían a la familia $50 millones por la liberación de los abogados.

“Cuando los delincuentes se comunican con los familiares exigiéndoles dinero para ser liberados, de inmediato dan aviso al Gaula y en una reacción de nuestras tropas, logramos rescatar sanos y salvos a los dos abogados florencianos” aseguró el oficial.

Los profesionales del derecho William Gómez Bonilla y Baudilio Murcia Ramos, quienes laboran en Florencia, Caquetá, se encuentran sanos y salvos, según las autoridades.