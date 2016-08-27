Deportes

Jhon Freddy Murillo fue tercero en la Liga Diamante

El colombiano logró 16.90 en su debut.

El atleta colombiano Jhon Freddy Murillo fue tercero en la para da de la Liga Diamante que se celebró en París.

En el salto triple, Murillo volvió a destacarse como lo hizo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En su tercer intento logró 16.90 y logró la tercera posición, después de Chris Cartes (USA) 16.92, y Alexis Copello (CUB) 16.90.

El colombiano sumó sus primeros 4 puntos en la décimo segunda parada de la Liga Diamante. Murillo volverá a saltar el primero de septiembre en Suiza.

