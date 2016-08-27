Jhon Freddy Murillo fue tercero en la Liga Diamante( Colprensa )

El atleta colombiano Jhon Freddy Murillo fue tercero en la para da de la Liga Diamante que se celebró en París.

En el salto triple, Murillo volvió a destacarse como lo hizo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En su tercer intento logró 16.90 y logró la tercera posición, después de Chris Cartes (USA) 16.92, y Alexis Copello (CUB) 16.90.

El colombiano sumó sus primeros 4 puntos en la décimo segunda parada de la Liga Diamante. Murillo volverá a saltar el primero de septiembre en Suiza.