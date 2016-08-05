La avioneta que aterrizó de emergencia en una playa colombiana

Dos tripulantes de un avioneta se salvaron de morir en un accidente aéreo en el mar Caribe, a escasos kilómetros de Barranquilla.

El hecho ocurrió cuando el piloto de la aeronave de matrícula HK 4856 de la Escuela de Aviación Protécnica de Barranquilla, realizó una llamada de emergencia a la Aerocivil reportando que debido a las malas condiciones climáticas y la poca visibilidad debía realizar un aterrizaje de emergencia en una playa cercana porque no alcanzaba a llegar al aeropuerto Ernesto Cortissoz.Y así ocurrió.

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En una playa donde no había bañistas aterrizó la aeronave que quedó ‘sembrada’ en la arena y los dos tripulantes. El maestro de vuelo y el alumno de la escuela de aviación quedaron aturdidos, pero no sufrieron heridas de consideración.

El capitán de Fragata John Henry Ruiz Murcia, Comandante del Grupo Aeronaval del Caribe, le narró a Caracol Radio que "cuando se recibió el llamado de emergencia se procedió a alistar un helicóptero naval con flotadores de emergencia de la Armada con capacidad de búsqueda y rescate. Se reaccionó de forma rápida, se llegó a la playa y se rescató a los dos ocupantes de la aeronave y se les brindaron los primeros auxilios”.

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Y añadió que "los ocupantes no entregaron mayores detalles porque estaban golpeados, bastante aturdidos por lo ocurrido”.

La aeronave ya fue retirada de la zona costera del Parque Isla Salamanca, en el departamento del Atlántico, donde ocurrió la emergencia.