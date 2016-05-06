Deportes

Caterine Ibargüen gana la primera parada de Liga Diamante

La colombiana hace la mejor marca de la temporada con 15.04

Doha

Catherine Ibargüen ganó la primera parada de la Liga Diamante luego de registrar un salto de 15.04.

Hoy en Doha logró el liderato de la competición con 10 puntos y la atleta antioqueña lleva 32 victorias consecutivas.

El segundo lugar lo ocupó Yilumar Rojas de Venezuela con 14.92, y Olga Rypakova fue tercera con 14.61.

Se tiene previsto que Catherine Ibargüen compita en el Iberoamericano en Rio, que se llevará a cabo del 14 a 16 de mayo.

Mientras que la próxima parada de la Liga Diamante será el 22 de mayo en Rabat.

