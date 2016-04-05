La Voz de Barranquilla, pionera de la radiodifusión en Colombia

Barranquilla

La capital del Atlántico fue epicentro de la llegada de diferentes inventos y nuevas tecnologías en el siglo anterior. Una de esas novedades que llegó a la Puerta de Oro fue la radio, a través del ingeniero Elías Pellet nace la emisora La Voz de Barranquilla, el 8 de diciembre de 1929.

Lo particular de los primeros años de la radio en la 'Arenosa' era el escaso acceso a la música, por el hecho de que toda se traía del exterior, y la poca cantidad de radioreceptores que habían en el mercado, por lo que muy pocos podían acceder a estos aparatos, costosos en esa época. Por lo tanto, la programación de la emisora se limitaba a cinco horas en la mañana y cinco en la tarde.

Para 1938, tras la muerte de Elías Pellet, su viuda vende la primera radio al venezolano Emigdio Velasco, quien ya operaba otra emisora con el nombre de La Voz de la Victor. En los años posteriores, la música se hizo más protagonista en la programación debido a que Velasco representaba la disquera RCA desde Venezuela.

Por sus inicios, la historia de la radio en Colombia tiene un capítulo aparte en la capital del Atlántico en virtud, principalmente, de sus locutores, quienes le han dado un estilo único y han insertado en el medio formatos como el primer noticiero y el primer programa deportivo. Esta cultura frente a la radio se puede presenciar actualmente en Barranquilla debido a la gran cantidad de emisoras en el AM comparado con otras grandes ciudades del continente.