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03 ago 2026 Actualizado 07:38

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Justicia

A la cárcel tres personas por caso de desmembramiento en Buenaventura

La Fiscalía imputó los delitos de desaparición forzada agravada, tortura, homicidio agravado y concierto para delinquir.

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres presuntos integrantes del clan Úsuga, como presuntos responsables de un caso de homicidio por desmembramiento.

Los afectados con la medida son: Cristian Andrés Viveros Súarez, alias Perrata; Jhon Fredy Payán Valencia, alias Pichirilo y Yeison Mosquera Riascos, alias Mano Negra.

Miembros de la Policía Judicial Sijín hicieron efectivas las órdenes de captura en las cárceles de Buenaventura y Buga, luego de que un Juez de control de garantías las librara, previa solicitud del fiscal del caso.

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían participado en desaparición, homicidio y desmembramiento de Gonzalo Chaverra Rivas, ocurrido el 7 de septiembre de 2013, en Buenaventura.

En las audiencias preliminares, los jueces impartieron legalidad a las capturas y la Fiscalía formuló cargos por los delitos de desaparición forzada agravada, tortura, homicidio agravado y concierto para delinquir.

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