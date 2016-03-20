A la cárcel tres personas por caso de desmembramiento en Buenaventura
La Fiscalía imputó los delitos de desaparición forzada agravada, tortura, homicidio agravado y concierto para delinquir.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres presuntos integrantes del clan Úsuga, como presuntos responsables de un caso de homicidio por desmembramiento.
Los afectados con la medida son: Cristian Andrés Viveros Súarez, alias Perrata; Jhon Fredy Payán Valencia, alias Pichirilo y Yeison Mosquera Riascos, alias Mano Negra.
Miembros de la Policía Judicial Sijín hicieron efectivas las órdenes de captura en las cárceles de Buenaventura y Buga, luego de que un Juez de control de garantías las librara, previa solicitud del fiscal del caso.
De acuerdo con la investigación, los procesados habrían participado en desaparición, homicidio y desmembramiento de Gonzalo Chaverra Rivas, ocurrido el 7 de septiembre de 2013, en Buenaventura.
En las audiencias preliminares, los jueces impartieron legalidad a las capturas y la Fiscalía formuló cargos por los delitos de desaparición forzada agravada, tortura, homicidio agravado y concierto para delinquir.