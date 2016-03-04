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29 jul 2026 Actualizado 09:31

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Actualidad

¿De qué manera el río Magdalena se puede convertir en potencial para la región Caribe?

Responde a Caracol Radio el director de Asoportuaria, Clemente Fajardo.

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