Procuraduría visitará cárceles por caso de descuartizamientos en La Modelo

Una vez se realicen las visitas y la Procuraduría finalice las indagaciones determinará si abre investigación disciplinaria por los descuartizamientos y las desapariciones en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Así lo explicó el procurador Alejandro Ordoñez, para quien es fundamental “adelantar acciones encaminadas a prevenir este tipo de situaciones y proteger la vida e integridad de las personas en los centros penitenciarios y carcelarios del país a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”.

Las visitas serán encaminadas a verificar las medidas adoptadas por el Estado para prevenir la desaparición forzada, los atentados contra la vida, integridad personal y la tortura, sobre todo para proteger a las personas privadas de la libertad.