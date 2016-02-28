Procuraduría visitará cárceles por caso de descuartizamientos en La Modelo
La encargada será la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales que verificará la situación de las cárceles en el país.
Una vez se realicen las visitas y la Procuraduría finalice las indagaciones determinará si abre investigación disciplinaria por los descuartizamientos y las desapariciones en la cárcel La Modelo de Bogotá.
Así lo explicó el procurador Alejandro Ordoñez, para quien es fundamental “adelantar acciones encaminadas a prevenir este tipo de situaciones y proteger la vida e integridad de las personas en los centros penitenciarios y carcelarios del país a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”.
Las visitas serán encaminadas a verificar las medidas adoptadas por el Estado para prevenir la desaparición forzada, los atentados contra la vida, integridad personal y la tortura, sobre todo para proteger a las personas privadas de la libertad.