¿Cuándo inicia la militarización de los puntos críticos por inseguridad en Barranquilla?
Responde en Caracol Radio el alcalde Alejandro Char, quien había anunciado la presencia militar en las calles para este 15 de febrero.
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