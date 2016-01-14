En Cumbre Energética gobernadores plantearán inconformidades del servicio a Santos

Barranquilla

El presidente Juan Manuel Santos participará este jueves en la Cumbre Energética de la Región Caribe, donde tratarán aspectos como la sostenibilidad del sistema energético, la calidad del servicio y la situación energética de esa parte del país, según informó la Casa de Nariño.

Según han dicho los organizadores del evento, allí asistirán gobernadores y alcaldes de la Costa Atlántica y congresistas de la región, donde plantearán sus preocupaciones frente a la calidad del servicio y las tarifas de gas, al igual que la problemática con Electricaribe, la empresa operadora de energía en esta zona del país.

Según explicaron buscan que de la reunión se puedan generar soluciones para garantizar que los habitantes de esta región del país, tengan un suministro estable, confiable y barato de energía eléctrica y gas.

Sobre las 10:00 de la mañana estará el presidente Santos en la Gobernación del Atlántico, acompañado de sus ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; Minas y Energía, Tomás González y Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez.