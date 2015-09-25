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03 ago 2026 Actualizado 07:38

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Justicia

Rescatan a niña desparecida hace un año en Buenaventura

La Fiscalía investiga la desaparición y cómo apareció luego de 12 meses de no conocer nada sobre su paradero

(Gaula, Policia Nacional)

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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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